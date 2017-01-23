Филан: тяжёлая травма головы будет тестом для Мэйсона, но он должен вернуться

Бывший главный тренер «Халл Сити» Майк Филан выразил мнение, что полузащитник «тигров» Райан Мэйсон сумеет продолжить карьеру после тяжёлой травмы головы. В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» (0:2) Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом.
«Сейчас медицина уже не совсем не та, что прежде, она сделала огромный шаг вперёд. Многие игроки возвращались после ужасных травм. В регби травмы головы вообще обычное дело.
Для Мэйсона эта травма будет тестом на характер. Самое главное сейчас — лечиться столько, сколько потребуется для полного выздоровления. Если никуда не торопиться и слушать врачей, Мэйсон обязательно вернётся на поле», — сказал Филан в эфире talkSPORT.
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