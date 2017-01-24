Кононов: сейчас веду переговоры с одним из клубов

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что отказался обсуждать возможное назначение в сборную Беларуси, так как ведёт переговоры с одним из клубов.
«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чём и сказал Сергею Сафарьяну (Сафарьян — первый заместитель председателя белорусской федерации футбола. — Прим. „Чемпионата“), когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьёзно можно только одной командой.
Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастётся, можно вернуться к теме сборной, о чём и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна», — цитирует Кононова «Прессбол».