Венгера могут дисквалифицировать на три матча за поведение в матче с «Бёрнли»

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера минимум на три матча за поведение в ходе встречи с «Бёрнли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1. При этом, скорее всего, Венгеру будет запрещено присутствовать не только на скамейке запасных, но и на стадионе вообще, сообщает Mirror.
В концовке матча с «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.