Цорк призвал не превращать вопрос Гётце в проблему государственной важности

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк считает, что не стоит придавать слишком большое значение тому, что полузащитник Марио Гётце выходит на поле не во всех матчах, оказываясь на скамейке запасных. По ходу нынешнего сезона о футболисте сборной Германии высказался не один специалист. Общее мнение сводится к тому, что Гётце продолжает играть слабо.
«Нам не следует совершать ошибку и превращать эту тему в вопрос государственной важности из-за того, что в некоторых матчах Марио оказывался на скамейке запасных. У нас отличная атака, в которой есть место каждому нашему игроку», — цитирует Цорка Bild.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.