Бенатиа не вернётся в «Баварию»

Защитник туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа не вернётся в мюнхенскую «Баварию», сообщает Kicker.
Марокканский футболист защищает цвета «старой синьоры» на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит немецкому гранду. Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти считает, что этот футболист не сможет усилить оборону его команды.
Бенатиа перешёл в «Баварию» из «Ромы» в 2014 году. Тогда за этого футболиста заплатили € 26 млн. Однако в «Баварии» он так и не сумел проявить себя должным образом, неоднократно подвергаясь критике со стороны СМИ и специалистов.