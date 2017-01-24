Раноккия хочет выступать в Англии или Германии, несмотря на интерес «Зенита»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия желает продолжить карьеру в Англии или Германии, несмотря на сильное желание «Зенита» видеть футболиста сборной Италии в своих рядах, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее появилась информация, что агент Раноккия в Лондоне провёл переговоры с представителями российской команды, которая заинтересована в прямой продаже Раноккии или в аренде с последующим правом выкупа для будущего клуба защитника.
Также СМИ сообщали, что агент игрока «Интера» Андреа Раноккии ведёт переговоры с несколькими английскими клубами — «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм» и «Халл Сити».
В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.