Сампаоли: Иньеста – эмблема не только испанского, но и мирового футбола

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не поскупился на похвалу в адрес полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесты. Аргентинский специалист отметил не только профессиональные, но человеческие качества футболиста сборной Испании. Иньесте вручили награду имени королевы Софии за вклад в спорт и честную игру в 2015 году.
«Иньеста – эмблема не только испанского, но и мирового футбола. Он удостоился очень важного признания. Мы всегда думали, что он образец идеального спортсмена. Он заслужил премию», — приводит слова Сампаоли Marca.
О том, что 32-летний футболист стал лауреатом награды, стало известно ещё в октябре прошлого года. Иньеста получил награду из рук королевы Софии во дворце Эль-Пардо в Мадриде.