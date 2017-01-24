Ван Дейк, скорее всего, не поможет «Саутгемптону» в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк, скорее всего, не сыграет в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ливерпулем», который состоится 25 января. Голландец получил травму в поединке 22-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (3:0). Наставник «святых» Клод Пюэль рассказал о состоянии здоровья игрока.
«У ван Дейка проблемы с лодыжкой. По этой причине он не смог доиграть матч с «Лестером». Травма не серьёзная, но пока не знаю, сможет ли он сыграть против «Ливерпуля». Мы ждём результаты обследования», — цитирует Пюэля Sky Sports.
Матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» начнётся в 23:00 мск. В первой игре мерсисайдцы уступили (0:1).