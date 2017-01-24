Лекенс ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Алжира

Бельгийский наставник Жорж Лекенс остался без работы. 67-летний специалист ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Алжира. Об этом говорится на официальном сайте профильной федерации. Лекенс принял такое решение после того, как сборная Алжира не смогла выйти из группы на Кубке Африки.
«Учитывая давление, которое оказывают на федерацию и национальную команду, я решил уйти в отставку. Так будет лучше для всех», — сказал Лекенс.
В группе В Кубка Африки сборная Алжира дважды сыграла вничью и один раз проиграла, завершив выступление на третьем месте.