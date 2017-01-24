Тренер сборной Румынии Даум побывал на тренировке «Терека»

Известный немецкий специалист, главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум посетил тренировку «Терека». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
23 января в распорядке дня «Терека» на сборе значилось одно занятие. Оно прошло в первой половине дня и носило восстановительный характер. Накануне грозненцы провели товарищеский матч с клубом «Заглембе» из Польши (1:1).
После завершения тренировочного занятия Кристоф Даум пообщался с футболистами сборной Румынии Георге Грозавом и Габриэлем Торже, а также с наставником грозненцев Рашидом Рахимовым.