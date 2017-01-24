Идову: несмотря на уход Селихова и Джикии, коллектив в «Амкаре» боеспособен

Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился впечатлениями от первой части сезона и высказал мнение по поводу того, как пермская команда проведёт вторую часть в РФПЛ. После 17 туров уральский клуб занимает в таблице шестое место.
«Первая половина сбора прошла продуктивно. Мы сделали всё, что запланировали, и это самое главное. Понятное, что мы пока только «вкатываемся» в сезон. Думаю, во второй части сбора будем в большей степени нарабатывать командные взаимодействия.
Несмотря на уход ведущих игроков, Селихова и Джикии, оставшийся коллектив боеспособен. И я жду от весенней части чемпионата ещё лучших результатов, чем были по итогам первой части чемпионата», — цитирует Идову пресс-служба «Амкара».