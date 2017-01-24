«Мы благодарны футбольному клубу «Локомотив» за то, что ребятам дали возможность попробовать свои силы в одной из лучших футбольных Академий России. Программа была очень насыщенная. Ребятам провели экскурсию по стадиону, музею, познакомили с историей клуба. Жили в интернате, тренировались в майках «Локо» даже приняли участие в матчах против «Спартака» и «Монолита». Особенно памятная получилась выездная игра против красно-белых, которых, кстати, тренирует сын Олега Романцева – Вадим. Игру даже в онлайн-режиме транслировали на сайте «Спартака», – сказал Трипутень.
Стажировку игроков черногорского клуба прокомментировал и директор Академии «Локомотива» Алексей Щиголев.
«Акция получилась интересной. До этого мы были на сборах в Черногории, и наших тренеров попросили провести мастер-класс для ребят «Торнадо». Нам понравилась заинтересованность ребят, интерес братьев-черногорцев к «Локо», и мы позвали нескольких человек в Москву. Мы будем рады, если такие акции и обмен опытом станут доброй традицией», — рассказал Щиголев.
Фото: Пресс-служба "Локомотива"
На стажировке в Академии «Локомотива» побывали три черногорца