Центр подготовки футболистов «Томи» на грани закрытия из-за финансовых проблем

Центр подготовки игроков «Томи» находится на грани закрытия из-за тяжёлой финансовой ситуации. В настоящее время там занимаются почти 300 детей, а содержание центра обходится томской команде в 30 млн рублей в год.
«Центр пока функционирует, но находится под угрозой закрытия. Клуб на протяжении нескольких месяцев не платит зарплату тренерам, при этом она у них не сказать что большая — 20-25 тыс. рублей. Нет денег на оплату залов для занятий, кредиторы всё чаще высказывают недовольство, у команд нет возможности выезжать и участвовать в соревнованиях. Родители ребят переживают, но пока руководство клуба молчит», — цитирует ТАСС своего источника.
Ранее из-за тяжёлой финансовой ситуации «Томь» покинули ряд ведущих футболистов.