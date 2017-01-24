Роналду поможет «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании

Нападающий Криштиану Роналду, который в понедельник работал в тренажёрном зале, восстановился после травмы и поможет «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится 25 января. Ранее сообщалось, что Роналду, Хамес Родригес и Данило могут пропустить игру.
По информации AS, Роналду и Данило на предыгровой тренировке работали в общей группе, а вот Хамес завтрашний матч пропустит.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал». Начало – в 23:15 мск. В первой встрече «Реал» проиграл «Сельте» (1:2)