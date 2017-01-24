«Анжи» возродил фарм-клуб, который будет выступать в третьем дивизионе

Руководство ФК «Анжи» приняло решение возродить команду «Анжи-2», которая в 2017 году примет участие в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО).
«Основной задачей фарм-клуба станет подготовка молодых футболистов. Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под чьим руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона «Анжи-Арена». После завершения первого этапа подготовки к сезону «Анжи-2» отправится в Крым для участия в международном турнире.
26 января подопечные Рустама Гасандибирова проведут первый контрольный матч. Соперником станет участник второго дивизиона «Легион Динамо», встреча состоится на резервном поле «Анжи-Арены». Ранее «Анжи-2» в разные периоды принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России», — информирует официальный сайт махачкалинцев.