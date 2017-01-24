«МЮ пересадит 2600 фанатов на «Олд Траффорд», чтобы создать зону для инвалидов

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило, что в течение ближайших трёх сезонов 2600 обладателей абонементов на стадионе «Олд Траффорд» будут пересажены на другие места в связи с проведением работ по оборудованию зоны для просмотра футбола и комфортного расположения людей с ограниченными возможностями.
В рамках данного проекта будет оборудовано порядка 300 новых мест для инвалидов, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов». Работы по созданию новых мест будут закончены до начала сезона-2017/18.