Хавбек «Арсенала» Джака оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта в Лондоне

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в оскорблении на расовой почве сотрудника лондонского аэропорта Хитроу.
Как сообщает The Telegraph, вечером 23 января швейцарский футболист провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт. После этого Джака на немецком языке оскорбил сотрудника аэропорта на расовой почве и тот вызвал полицию. Игрок добровольно приехал в полицейский участок и был допрошен. Он заявил, что не говорил приписываемых ему слов и не обращался к сотруднику аэропорта.
На прошедших выходных Джака получил вторую красную карточку в сезоне в матче с «Бёрнли» (2:1) и будет дисквалифицирован на четыре матча.