Ватцке: «Боруссия» Д — это сизифов труд, у нас постоянно забирают лучших игроков

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке назвал работу клуба сизифовым трудом.
«Мы занимаемся сизифовым трудом. Мы вынуждены раз за разом поднимать на гору тяжёлый камень. В какой-то момент мы чувствуем, что у нас есть действительно классная команда, но затем в основном «Бавария», но порой и другие клубы забирают у нас одного-двух игроков, и все рушится. И весь процесс начинается заново. Это наш путь, тут нет никакой альтернативы», — цитирует Ватцке Eurosport.
В древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа Сизиф после смерти был приговорён богами вкатывать на гору, расположенную в Тартаре, тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. Выражение «сизифов труд» означает тяжёлую, бесконечную и безрезультатную работу.