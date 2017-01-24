Бушманов официально возглавил молодёжную сборную России

Российский футбольный союз официально сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего тренера молодёжной сборной России. Срок соглашения – до 15 июля 2019 года. До этого Бушманов возглавлял «Спартак-2».
«Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодёжную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов.
Уже на текущей неделе состоится жеребьёвка отборочного раунда чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс. Календарём ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится моё знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путёвку в финальную стадию Евро-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой», — цитирует Бушманова сайт РФС.