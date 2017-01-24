Бушманов: я ухожу из «Спартака» с очень хорошими эмоциями

Новый главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов, прежде возглавлявший «Спартак-2», поделился эмоциями от своего назначения.
«Это новый серьёзный вызов в карьере. Крайне признателен РФС и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодёжную сборную. Ближайшая задача национальной команды – выйти на чемпионат Европы. Первым делом жеребьёвка, а потом уже будем выстраивать работу, в том числе и с составом.
С очень хорошими эмоциями ухожу из «Спартака». Благодарен руководству клуба за время, проведённое там. Руководители, тренеры и футболисты проделали отличную работу по проекту «Спартак-2». Уже сейчас мы видим плоды этой работы», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.