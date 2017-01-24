Р. Билялетдинов: возможный переход Фернандеса — несомненное усиление для «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о появившейся информации об интересе главного тренера «Челси» Антонио Конте к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.
«Возможный трансфер Марио Фернандеса — это несомненное усиление „Челси“ в плане глубины состава. Квалификация этого игрока сомнению не подвергается, и он точно будет полезен, но не вижу у него оснований сразу ворваться в стартовый состав лондонцев, несмотря на то что Слуцкий в „Челси“ не последний человек.
Думаю, это такой пробный заброс. Они дали понять, что можно приобрести игрока летом. Учитывая финансовое состояние ЦСКА, это очень хорошая и ожидаемая сделка, тем более Гончаренко уже намекнул на то, что Фернандеса можно заменить. То есть идёт подготовка общественного мнения к тому, что это будет неплохая сделка и ЦСКА заработает. Ничего зазорного в этом нет.
А по игре — как будет работать, вливаться в коллектив. Данные у Фернандеса есть, здоровья хватает, хотя такое бывает, что вдруг игрок попадает в полосу травм», — сказал Билялетдинов в эфире программы «Все на футбол».