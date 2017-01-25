Мутко: Игнашевич и Аршавин ещё пригодились бы сборной России

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что 37-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич и 35-летний нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин по-прежнему могли бы приносить пользу сборной России.
«Прогнозов на чемпионат мира давать не хочу: все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня. В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.
Все прекрасно знают, что Игнашевич — это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остаётся одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.
Я бы также хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только моё мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи», — сказал Мутко в интервью газете «Известия».