Баллак: Коста — профессионал и способен проигнорировать предложение из Китая

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак считает, что нападающий лондонского клуба Диего Коста достаточно профессионален, чтобы проигнорировать предложение китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», которое, по информации прессы, предполагает £ 400 тыс. в неделю.
«Это дело Косты, как относиться к клубу и что говорить. Потому что он играет в «Челси», а этот клуб дал ему возможность блистать и выступать в одном из крупнейших клубов Европы. И он не должен это забывать. Конечно, из Китая приходят сумасшедшие предложения, но игроки должны помнить, что играют в отличной европейской лиге и находятся на самом верху. И если учитывать качество клубов, футболисты получают хорошие деньги. И никто не будет жаловаться на свои контракты. Эти предложения из Китая доставляют большое беспокойство. Но Коста является профессионалом и может понять, насколько хорош клуб «Челси», — приводит слова Баллака TalkSPORT.