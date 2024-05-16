Атаманенко: горжусь работой в «Спартаке»

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко высказался о своём периоде работы в «Спартаке». Ранее Атаманенко являлся членом совета директоров московского клуба.

— Как считаете спустя время, что вам удалось в «Спартаке», а что нет?

— Горжусь временем, которое там провёл. Когда-то меня многому научил «Шахтёр». Собственно, благодаря этому опыту меня Наиль Камильевич и позвал в Москву. Работа в «Спартаке» — это что-то особенное. Я существенно развил свои знания о работе в клубе по разным направлениям. Тем более при таком максимальном давлении, как в «Спартаке». Лучшая школа в России, которая только возможна. Что изменил бы спустя время? Мы с Наилем Камильевичем сходимся во мнении, что многое сделали, но мало об этом рассказали. Фокус во время работы в «Спартаке» был на внедрении и достижении целей, а не на пиаре проделанной работы, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Наилем Измайловым и Александром Атаманенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.