«Ему 34, но ощущение, что 27». Тренер «Рубина» Рахимов — о Рыбусе

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном продлении контракта с польским защитником Мацеем Рыбусом.

«Мы пока не говорили об этом, но то, что я вижу сейчас по Мацею, и разговаривал с ним, он очень рад тому, что он сейчас здоров и что у него ничего не болит. Те травмы, которые у него были, этот перелом в чашечке, это очень неприятно, и время было у него потеряно.

Но вы видите сами, какого уровня он может быть. В этой игре (с «Ростовом» (3:1). — Прим. «Чемпионата») он выполнил очень хороший объём беговой работы, у него за 1000 метров скоростной работы было. Сейчас мы с ним об этом не говорим, у нас есть ещё две игры, пусть спокойно готовится. Ему главное набрать определённые кондиции и просто понимать, что может он ещё в футболе. Но по нему я вижу, что у него достаточно много сил, его физическое состояние очень хорошее. Ему 34, но ощущение, что 27», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.