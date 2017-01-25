«Коритиба» хочет предложить Роналдиньо контракт с окладом $ 95 тыс. в месяц

Бразильский клуб «Коритиба» собирается предложить полузащитнику Роналдиньо контракт, по условиям которого его зарплата будет составлять $ 95 тыс. в месяц, сообщает GloboEsporte.
Накануне появилась информация, что спортивный директор бразильского клуба Жулиано Беллетти, защищавший вместе с Роналдиньо цвета «Барселоны», прилагает усилия к тому, чтобы убедить 36-летнего футболиста пополнить ряды «Коритибы».
Ранее сообщалось, что в услугах Роналдиньо заинтересован и уругвайский клуб «Насьональ». Сам Роналдиньо, который в данный момент нигде не играет, готовится стать послом «Барселоны» в мире. Последним клубом бразильца был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году.