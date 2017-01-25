Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гендиректор «Шинника»: поиски нового спонсора ведутся, скоро он появится

25 января 2017, среда. 16:43. Футбол
Дмитрий Горин, генеральный директор ярославского «Шинника», рассказал о текущем финансовом положении клуба.

«Отпускные все уже выплатили. Сейчас выплачиваем премиальные за сезон-2015/2016. За 2016-й у нас осталось полмесяца. Всё идет по плану и выполняется под жёстким контролем губернатора, главы правительства и мэра. Точную дату, когда будут погашены все задолженности, мы сказать не можем. На следующей неделе будут выплаты по премиальным, так что постепенно всё будет выплачено, потому что губернатор дал обещание.

Сейчас готовим все документы, чтобы получить лицензию для выступления в ФНЛ. Смотрим, сколько должны, сколько ещё чего нужно. Думаю, в ближайшее время всё соберём.

Что касается поисков нового спонсора, то работы ведутся, и в скором времени он появится. По точной дате назначения и спонсору особой информации нет. Вопрос очень серьёзный, потому что всё зависит от губернатора. В первую очередь это он встречается с представителями и решает все вопросы по этому поводу, и только потом в дело вступаем мы», — сказал Горин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Таисией Стереховой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Шинник
Новости. Футбол
25 января 2017, среда
16:43 Гендиректор «Шинника»: поиски нового спонсора ведутся, скоро он появится
16:40 Калачёв: «Ростов» ответил игрой. Не лично Гинеру, а всем критикам
16:11 «Краснодар» обыграл «Пахтакор» в контрольном матче
16:00 Коутиньо стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»
15:58 Балай: как я и ожидал, уровень РФПЛ высокий
15:44 Гендиректор «Анжи»: как укомплектуем состав, скажу, насколько сократится бюджет
15:32 «Динамо» и «Анжи» ведут переговоры о сроке аренды Дьякова
15:29 Матч за Суперкубок России — 2017 может пройти на стадионе ЦСКА или «Локомотиве»
15:29 Гендиректор «Уфы» Газизов: смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный игрок
15:28 «Барселона» по новому контракту предложила Месси зарплату € 40 млн в год
15:23 Сезон-2017/18 в РФПЛ планируется начать 13 июля, последний тур — 13 мая
15:16 «Шахтёр» не рассчитывает на экс-форварда «Анжи» Будковского
15:03 Куасси провёл в больнице 24 часа и уже вернулся к тренировкам после малярии
15:00 Экс-селекционер «Анжи»: Обертан связывал большие надежды с Россией
14:49 Агент: Грозав покинет «Терек»
14:33 В Сочи в честь 500 дней до старта ЧМ-2018 откроют часы обратного отсчёта
14:32 Д’Амико: «Зенит» близок к приобретению Ивановича
14:27 Неизвестные избили подростка возле метро за отказ снять шарф с логотипом ЦСКА
14:03 Агент Эвра прибыл в Марсель для завершения перехода
13:59 Черчесов присутствует на матче «Краснодар» — «Пахтакор»
13:51 Гамшик: по составу это самый сильный «Наполи», в котором я играл
13:47 «Реал» и «Барселона» нацелились на нападающего «Специи» Сулеймана
13:38 Фергюсон: не думаю, что кто-то сможет превзойти рекорд Руни
13:33 Полузащитник Мутари перешёл из «Анжи» в «Ференцварош»
13:32 «Зенит» проведёт в Испании пять контрольных матчей
13:30 В «Вердере» хотят убедить Гнабри не менять клубную прописку
13:28 Ребров: жена знает, что после игры ко мне лучше не лезть с вопросами и упрёками
13:10 ФК «Армавир» провёл встречу с болельщиками на катке
13:09 Клаессон: получил прекрасные впечатления от «Краснодара»
12:55 Хайдель: «Шальке-04» поступит с Хунтеларом честно и корректно
12:53 Шох покинул пост спортивного директора «Урала»
12:48 «Эвертон» объявил о переходе хавбека молодёжной сборной Германии Донкора
12:46 Беленов близок к переходу в «Уфу»
12:45 Бауса намерен убедить игроков, что сборная Аргентины может выиграть ЧМ
12:28 «Локомотив» запланировал на втором сборе пять товарищеских матчей
12:23 «Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России на 28 февраля
12:18 Кудряшов: мастерство Риеры не вызывает сомнения, хотели бы заявить этого игрока
12:08 Калу объявил о завершении международной карьеры
11:54 Решак: мы, друзья Луиса Энрике, должны убедить его продлить соглашение
11:49 Клопп: Коутиньо — это игрок мирового класса, который постоянно прогрессирует
11:46 Ракитич: освистывание Роналду болельщиками «Реала»? Предпочитаю говорить о себе
11:44 А. Евсеев: самые тяжёлые сборы были со Спаллетти — приходил в номер без ног
11:34 Коутиньо: подписать новый контракт с «Ливерпулем» — большая честь
11:30 Халилович может перейти в «Лас-Пальмас» на правах аренды
11:24 Метцельдер сомневается, что «РБ Лейпциг» будет бороться с «Баварией» до конца
Все новости RSS
Нужны ли Аршавин и Игнашевич сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+