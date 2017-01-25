«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

25 января в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд», состоится второй полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Встреча начнётся в 23:00 мск и будет показана в прямом эфире на телеканале Eurosport 2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Саутгемптон».
Ранее друг с другом команды встречались 102 раза. 50 матчей завершились победой «Ливерпуля», 23 раза команды сыграли вничью, и 29 раз победил «Саутгемптон».
В первом полуфинальном матче 11 января «Саутгемптон» на своём поле победил «Ливерпуль» со счётом 1:0.