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«Ювентус» обыграл «Милан» и вышел в полуфинал Кубка Италии

26 января 2017, четверг. 00:37. Футбол
В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Милан». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Туринская команда усилиями Пауло Дибалы и Миралема Пьянича дважды отличилась в первом тайме. Во второй половине встречи «Милан» отыграл один гол после точного удара Карлоса Бакки, однако уже через минуту остался вдесятером после удаления Мануэля Локателли. Таким образом, «Ювентус» пробился в полуфинал турнира, а «Милан» своё выступление в Кубке Италии завершил.

В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Наполи», который ранее на своём поле обыграл «Фиорентину» (1:0).

В другой полуфинальной паре встретятся победители матчей «Интер» — «Лацио» (31 января) и «Рома» — «Чезена» (1 февраля).
Кубок Италии. 1/4 финала
25 января 2017, среда. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Милан
Милан
1:0 – Дибала – 10, 2:0 – Пьянич – 21, 2:1 – Бакка – 53
Удаления: нет – Локателли, 54
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Милан Ювентус
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