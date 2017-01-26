«Ювентус» обыграл «Милан» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» принимал на своём поле «Милан». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Туринская команда усилиями Пауло Дибалы и Миралема Пьянича дважды отличилась в первом тайме. Во второй половине встречи «Милан» отыграл один гол после точного удара Карлоса Бакки, однако уже через минуту остался вдесятером после удаления Мануэля Локателли. Таким образом, «Ювентус» пробился в полуфинал турнира, а «Милан» своё выступление в Кубке Италии завершил.
В полуфинале «Ювентус» сыграет с «Наполи», который ранее на своём поле обыграл «Фиорентину» (1:0).
В другой полуфинальной паре встретятся победители матчей «Интер» — «Лацио» (31 января) и «Рома» — «Чезена» (1 февраля).