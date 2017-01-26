Ватцке: Рамос и Исак? Тухель принимал участие в обеих трансферных операциях

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подчеркнул, что все трансферные сделки клуба совершаются лишь при непосредственном участии главного тренера команды Томаса Тухеля. Ватцке, в частности, имел в виду уже состоявшийся переход нападающего Адриана Рамоса в китайский клуб «Чунцин Лифань», а также приобретение 17-летнего шведского форварда Александера Исака.
«Тухель принимал участие в обеих трансферных операциях. Если бы он выразил несогласие, то мы бы этого не сделали», — приводит слова Ватцке Bild.