Черчесов: остаюсь в ОАЭ на неделю, потом отправлюсь в Турцию и Испанию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывавший на товарищеском матче между «Краснодаром» и «Пахтакором», который состоялся в ОАЭ и завершился победой «горожан» (2:0), рассказал о цели своего визита.
«Команды потихоньку втягиваются. Здесь работает не только «Краснодар», но и «Спартак». Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.
Матч «Краснодара»? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах», — сказал Черчесов в беседе с пресс-службой «Краснодара».