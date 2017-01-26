Молодёжная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019

Сборная России U21 узнала соперников по отборочному турниру молодёжного чемпионата Европы, который в 2019 году пройдёт в Италии и станет отбором на Олимпиаду-2020 в Японии. Жеребьёвка состоялась 26 января в Ньоне.
Молодёжная сборная России попала в седьмую группу вместе с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.
Участники отборочной кампании были разбиты на девять групп. Победители групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата Европы. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.
Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:
1. Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Беларусь, Сан Марино
2. Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия
3. Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова
4. Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра
5. Германия, Израиль, Новрегия, Ирландия, Азейбарджан, Косово
6. Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта
7. Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар
8. Португалия, Швеция, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн
9. Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург
Отборочный раунд
20 — 28 марта 2017 года
5 — 13 июня 2017 года
28 августа — 5 сентября 2017 года
2 — 10 октября 2017 года
6 — 14 ноября 2017 года
19 — 27 марта 2018 года
3 — 11 сентября 2018 года
8 — 16 октября 2018 года
Стыковые матчи
12 — 20 ноября 2018 года