Левандовски уверен, что не останется вне игры по причине травм

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметил важность того, чтобы футболисты команды были в состоянии избегать травм. Футболист сборной Польши считает, что это играет определяющую роль в завоевании титулов.
«Мы должны иметь в нашем распоряжении всех футболистов в самой важной фазе сезона. И нам в это время надо быть в лучшей форме. Что же касается меня, то обо мне никому не следует беспокоиться. Я не травмируюсь», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
Ранее президент немецкого гранда Ули Хёнесс выразил восхищение физическими кондициями Левандовского.