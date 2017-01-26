Женезио: мне нужна была замена Ляказетту, поэтому мы купили Депая

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал, что решил приобрести Мемфиса Депая из-за необходимости найти замену Александру Ляказетту. Также специалист поведал об интересе к защитнику Патрису Эвра, который перешёл из «Ювентуса» в «Марсель».
«Я хотел найти замену Ляказетту, но в январе это тяжело сделать. Сложно найти игрока, который готов сменить команду и обладает всеми необходимыми качествами. Именно поэтому мы остановились на Депае.
Что касается Эвра, мы решили отказаться от борьбы за него, потому что у нас уже есть сыгранная группа защитников и мы не хотели вносить дисбаланс», — цитирует Женезио RMC.