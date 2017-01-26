Губернатор: задача «Ростова» — остаться в первой пятёрке

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о задачах «Ростова» на заключительную часть сезона-2016/2017.
«Задача – остаться в первой пятёрке. На следующей неделе у нас состоится встреча с Курбаном Бердыевым», – отметил глава региона, слова которого приводит 161.ru.
Кроме того, Голубев сообщил о реконструировании системы управления клубом. В марте состоится собрание акционеров, на котором будет скорректирована структура управления клубом. Этим вопросом сейчас занимается замгубернатора Игорь Гуськов.
После 17 туров „Ростов“ располагается на седьмой строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея на три очка меньше, чем идущий пятым „Краснодар“.
В прошлом сезоне «Ростов» финишировал на втором месте в чемпионате России, отстав на два очка от ЦСКА.