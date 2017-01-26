Агент: Индио был бы рад перейти в такой хороший клуб, как ЦСКА

Мануэль Пирес, агент полузащитника Матеуса Индио, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в московский ЦСКА.
Ранее португальские СМИ сообщили, что ЦСКА предложил «Эшторилу» € 3,5 млн за 20-летнего бразильского хавбека.
«Я получал запросы от российских и европейских клубов, которые интересуются условиями перехода Матеуса. Что касается возможного интереса со стороны ЦСКА, то могу сказать только одно: это очень интересный вариант, и Индио был бы рад присоединиться к такой хорошей команде. Ведь как раз сейчас они находятся на сборах в Испании, совсем недалеко от Лиссабона.
«Эшторил» очень заинтересован в том, чтобы трансфер Индио состоялся в зимнее трансферное окно. Если он действительно окажется интересен и нужен ЦСКА, то клуб уже должен быть в курсе условий трансфера, чтобы сделать официальное предложение», — сказал Пирес в переписке с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.