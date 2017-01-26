Промес: я звал Депая в «Спартак» и подарил ему нашу футболку с седьмым номером

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, что звал в московский клуб своего соотечественника Мемфиса Депая, который недавно перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».
«Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое ещё никто не видел (Промес показал фотографию, на которой он вручает Депаю футболку «Спартака» с седьмым номером. — Прим. „Чемпионата“). Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю.
Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам», — поведал Промес.
25-летний Промес также рассказал, как относится к разговорам о его возможном переходе в «Ливерпуль».
«Меня не беспокоят другие клубы. Только «Спартак». Это подтвердят те, кто меня знает», — заявил футболист.