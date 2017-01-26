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Фанаты «Наполи» встретят Игуаина в Неаполе необычным флешмобом

26 января 2017, четверг. 22:21. Футбол
Болельщики «Наполи» начали подготовку к флешмобу, которым намерены встретить нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

По информации издания, фанаты планируют встретить бывшего игрока команды синхронным пренебрежительным фырканьем – звуком, напоминающим выпускание газов из кишечника. Флешмоб запланирован на 2 апреля, когда «Наполи» сыграет домашний матч с «Ювентусом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

«Оставьте дома свои жёсткие методы. Неаполитанцы – цивилизованные люди, которые решают проблемы не насилием, а другими способами. Громкое синхронное фырканье всего стадиона оставит злобу позади, потому что жизнь продолжается», – говорится в обращении фанатов.

Сообщается, что эта акция, вероятнее всего, поможет «Наполи» избежать санкций дисциплинарного комитета, так как вряд ли будет расценена как оскорбление игрока.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Ювентус Гонсало Игуаин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 января 2017, четверг
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