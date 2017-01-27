Мариу: попытаюсь убедить Роналду перейти в «Интер», но это будет трудно

Полузащитник «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу в шутку сообщил, что попытается убедить партнёра по национальной команде форварда «Реала» Криштиану Роналду перейти в миланский клуб.
«Евро-2016? Это был уникальный опыт, потому что я с детства мечтал выиграть что-то со своей страной. В сборной Португалии было много игроков хорошего уровня, и, очевидно, что Криштиану Роналду является нашим вождём и самым важным футболистом», — цитирует Мариу Football Italia.
«Криштиану для меня не просто товарищ по команде, а также друг, хороший человек и настоящий лидер. Я попытаюсь убедить Роналду присоединиться ко мне в «Интере», но, скажем так, это будет трудно», — в шутку сказал Жоау.
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