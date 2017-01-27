Луис Энрике: Иньеста — это Гарри Поттер, он творит магию

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сравнил полузащитника команды Андреса Иньесту с литературным героем Гарри Поттером, поскольку считает, что тот творит на поле магию, но, несмотря на это, считает, что товарищ Иньесты по команде Денис Суарес сможет его заменить.
«Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, почему нет? Игроки должны прогрессировать. Вот и Суарес должен прогрессировать. Но Иньеста — это Гарри Поттер, он творит магию, и сложно найти ещё одного такого. А Денис на правильном пути, и я надеюсь, он может стать ему заменой.
Голы поднимут ему моральный дух. Он приходил в штрафную в правильные моменты, но ему нужно стать ещё немного более эффективным. Денис — один из немногих игроков «Барсы Б», которые ушли в другую команду и сумели вернуться назад. Это благодаря его умению обращаться с мячом, но и также благодаря его умению трудиться без мяча, о чём многие игроки забывают. В игре вы держите мяч минуту или полторы, так что, если вы не работаете без мяча, у вас нет шансов на таком уровне. Денис это понимает, и его любят все одноклубники», — приводит слова Луиса Энрике Sport.
В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», который завершился победой «Барселоны» со счётом 5:2, Суарес отметился дублем.