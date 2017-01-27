Наставник «РБ Лейпциг»: с удовольствием смотрю матчи «Хоффенхайма»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль адресовал слова похвалы «Хоффенхайму». Хазенхюттль отметил, что ему всегда приятно следить за игрой этой команды, с которой «Лейпцигу» предстоит встретиться в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии.
«Матч с «Хоффенхаймом» будет для нас большим вызовом. Я ожидаю встретить очень смелого соперника, показывающего игру высокого класса и затрудняющего задачу сопернику. С удовольствием смотрю матчи «Хоффенхайма», чего не могу сказать о многих командах Бундеслиги», — цитирует Хазенхюттля интернет-портал Goal.
С «Хоффенхаймом» «Лейпциг» сыграет 28 января. На сегодня «Лейпциг» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» набрал 31 очко и располагается на 3-м месте.