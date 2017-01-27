Черчесов: последнее, что я делаю, — это смотрю в паспорт

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывавший на месте сбора «Спартака» в ОАЭ, рассказал, что он получил от тренерского штаба красно-белых нужную информацию, а также отметил, что хотел лично увидеть, как проходит адаптация игроков национальной команды новичков «Спартака» Александра Самедова и Георгия Джикии.
«С Массимо переговорили, как обычно, кое-какие вопросы обсудили, только не спрашивайте какие. Естественно, посмотрю две игры „Спартака“ на сборе и с полной информацией буду уезжать. Я многое время играл в „Спартаке“, этого не отнять, но сейчас на вещи нужно смотреть под другим углом и видеть, кто и на что способен.
В „Спартак“ перешли два игрока, которые были задействованы в сборной — Самедов и Джикия, и хотел бы своими глазами посмотреть, как они адаптируются. И конечно, поговорить с тренером по этому поводу. На тренировке то, что мне надо было, я увидел. Только не буду говорить, что именно.
Последнее, что я делаю, — это смотрю в паспорт. Сам играл до 40 лет, почему другой не может? В этом плане надо быть объективным. Да, мы определённых опытных игроков привлекаем, но надо дать шанс игрокам, которые только-только набирают обороты, тем более после чемпионата Европы коррективы мы в плане состава сделали», — сказал Черчесов в интервью телевидению «Спартака».