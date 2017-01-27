В Москве к Кубку конфедераций установят около 40 мобильных стоек для туристов

В Москве к Кубку конфедераций — 2017 установят около 40 мобильных информационных стоек на колёсах. За ними будут дежурить городские волонтёры, владеющие английским языком.
«Они подскажут гостям столицы, как добраться до нужной точки пешком и на общественном транспорте. Мобильные пункты помощи установят у выходов со станций кольцевой линии метро, а также недалеко от «Библиотеки имени Ленина», «Охотного Ряда» и «Лубянки». Кроме того, стойки появятся на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а также в аэропортах. При этом в каждой воздушной гавани планируется установить сразу несколько таких мобильных пунктов.
Всего в Москве во время Кубка конфедераций ФИФА — 2017 будут задействованы 1850 городских волонтёров и ещё примерно столько же — от оргкомитета», — сообщается на официальном сайте столичной мэрии.