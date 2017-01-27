«Шапекоэнсе» сыграл вничью в первом официальном матче после авиакатастрофы

«Шапекоэнсе», футболисты и тренера которого погибли в результате крушения самолёта, провели первый официальный матч после трагедии. Встреча состоялась в рамках Кубка первой лиги и завершилась вничью (0:0). «Шапекоэнсе» противостоял «Жоинвиль».
На 71-й минуте пришедшие на матч болельщики отдали дань памяти 71 погибшему в авиакатастрофе человеку. Всего на борту самолёта, который 29 ноября прошлого года потерпел крушение в Медельине, находилось 77 пассажиров. Среди шести выживших были три футболиста — Нето, Джексон Фольманн и Алан Рушел.
Шапекоэнсе — Жоинвиль — 0:0.