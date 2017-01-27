«Дармштадт» расстался с Бен-Хатирой из-за подозрений в связях с террористами

Полузащитник Энис Бен-Хатира остался без команды. Тунисский футболист выступал за «Дармштадт», руководство которого приняло решение расторгнуть контракт с игроком. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Бен-Хатира обвинялся в оказании помощи террористам. Несмотря на то что футболист отрицал свою причастность, контракт по обоюдному согласию сторон был расторгнут.
«После анализа общей ситуации мы решили, что наше дальнейшее сотрудничество невозможно. Несмотря на то что Бен-Хатира отрицает свою причастность, мы считаем, что в свете непростой ситуации нужно прекратить сотрудничество. Энис всегда вёл себя отлично и образцово в нашем клубе. Желаем ему всего хорошего», — говорится в заявлении.