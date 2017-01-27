Риера: если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть

Испанский полузащитник Альберт Риера, находящийся на просмотре «Томи» в Турции, рассказал, спрашивал ли он о российском футболе у Самуэля Это'О. Камерунец выступал вместе с Риерой в «Мальорке», а после играл за махачкалинский «Анжи».
«С Это’О мы выиграли единственный трофей в истории «Мальорки», Кубок Испании, и впоследствии не общались. Знаю, что он был в «Анжи», но у нас разные истории. Если Это’О привели в Россию деньги, то меня – стремление играть, открыть для себя новую лигу.
Почему «Томь»? Случайность! Это началось в ноябре. «Томь» первой узнала, что я нахожусь в России, и дала возможность тренироваться с командой. Мне сказали, что если клуб урегулирует вопросы с федерацией, я смогу присоединиться к нему. И вот я здесь, в Турции, жду, чем разрешится ситуация. Понимаю, что в России плохо представляют, на что я способен в своём нынешнем состоянии. Постараюсь показать свой уровень в «Томи», а там будет видно. Возраст – точно не помеха. Физически чувствую себя прекрасно – на протяжении карьеры бог миловал от тяжёлых травм. А годы – это прежде всего ценный опыт», — рассказал Риера в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью эксклюзивное интервью с бывшим полузащитником «Ливерпуля» и сборной Испании читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.