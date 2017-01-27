Ташуев: я нахожусь в шорт-листе одного израильского клуба

Российский тренер Сергей Ташуев сообщил, что входит в шорт-лист одного израильского клуба, но предложение пока не получил.
«Я нахожусь в шорт-листе одного израильского клуба, но предложений пока нет. Ситуация находится в фазе ожидания, поэтому называть сам клуб ещё рано.
Поездку в Париж для общения с менеджерами решил отложить на будущее. Договорённость по ней есть, но сейчас не время, а я хочу использовать её максимально эффективно», – сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.