Глушаков: сила нынешнего «Спартака» — в характере и коллективе

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что изменилось в клубе с приходом на пост главного тренера Массимо Карреры, а также назвал сильные стороны команды.
«С приходом Массимо Карреры многое изменилось. Изменилась тактика, более серьёзное внимание уделяется физике. Акцент ещё больше сместился в сторону атаки. Какую роль играет мотивация? У нас это дело не только тренера и капитана. Футболисты тоже мотивируют друг друга. И в итоге команда бьётся с первой до последней минуты.
При Каррере лично я как футболист прибавил в концентрации. Сила нынешнего „Спартака“ — в характере. И в коллективе», — цитирует Глушакова пресс-служба «Спартака».