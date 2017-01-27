«Вильярреал» подтвердил возможный уход Пато, которым интересуются в Китае

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил информацию о том, что нападающий Алешандре Пато уже этой зимой может покинуть команду.
По словам наставника, по 27-летнему бразильскому футболисту есть интересное предложение, в связи с чем он может покинуть клуб, так как эта сделка будет выгодна и клубу, и игроку. По данным Sport.es, покупателем Пато станет китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в который нынешней зимой также перебрался полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Также сообщается, что на замену Пато «Вильярреал» собирается приобрести форварда «Эспаньола» Фелипе Кайседо.
В нынешнем сезоне Пато принял участие в 14 матчах за «Вильярреал» в чемпионате Испании, забил два гола и отметился голевой передачей.