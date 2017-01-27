«Милан» договорился с «Дженоа» по Окампосу и ждёт ответа «Марселя»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что россонери договорились с «Дженоа» о переходе нападающего Лукаса Окампоса и теперь ожидают ответ «Марселя».
22-летний аргентинец выступает за «Дженоа» в аренде, а правами на него владеет французский клуб.
«Соглашение между „Миланом“ и „Дженоа“ есть, но „Марсель“ пока не ответил, поэтому мы должны ждать», – приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на Sky.
В нынешнем сезоне Окампос провёл в итальянской Серии A 14 матчей (12 в стартовом составе) и забил три гола.