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«Милан» договорился с «Дженоа» по Окампосу и ждёт ответа «Марселя»

27 января 2017, пятница. 22:56. Футбол
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сообщил, что россонери договорились с «Дженоа» о переходе нападающего Лукаса Окампоса и теперь ожидают ответ «Марселя».

22-летний аргентинец выступает за «Дженоа» в аренде, а правами на него владеет французский клуб.

«Соглашение между „Миланом“ и „Дженоа“ есть, но „Марсель“ пока не ответил, поэтому мы должны ждать», – приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на Sky.

В нынешнем сезоне Окампос провёл в итальянской Серии A 14 матчей (12 в стартовом составе) и забил три гола.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Дженоа Марсель ФК Милан Адриано Галлиани Лукас Окампос Трансферы
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
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